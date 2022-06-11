وليامز عن اشتباكات طرابلس: ستكون هناك عقوبات على الأفراد والجماعات من قبل المجتمع الدولي أجمع

تحدثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن “تقدم محرز” خلال اجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، بالعاصمة المصرية القاهرة.

كما عبرت وليامز خلال تصريحات متلفزة، مساء السبت، عن تفاؤلها بنتائج الجولة الأخيرة من اجتماعات القاهرة، مشيرة إلى امتلاك “خيارات كثيرة” يمكن استخدامها حال فشل الاجتماعات.

وأكدت المستشارة الأممية أن “ضبط النفس والمحافظة على الهدوء جزء من نجاح مشاورات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة”.

وأوضحت أن تغريدتها على تويتر بشأن الاشتباكات في طرابلس انعكاس لموقفها اتجاه هذه التجاوزات غير المقبولة، مؤكدةً بأنه ستكون هناك عقوبات على الأفراد والجماعات من قبل المجتمع الدولي أجمع.

وأشارت إلى أن البعثة الأممية تركز الأن على خطة بديلة لاستثمار الوقت والجهود من خلال اللجنة المشتركة بالقاهرة، منوهةً بأن مهمتها مساعدة الليبيين للخروج من الانسداد السياسي لحل نهائي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدةً أن الاستقرار في ليبيا يأتي عن طريق الانتخابات وهو هدف الأمم المتحدة الرئيسي الذي يلي اتفاق وقف اطلاق النار.