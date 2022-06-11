مصادر: المنفي يطالب الدبيبة بتقرير عن اشتباكات طرابلس

كشفت مصادر خاصة عن أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفيي، منح بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير داخليته خالد مازن مهلة 72 ساعة لتقديم تقرير عن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.

ونشرت منصات إعلامية تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة اليوم مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع محمود حمزة آمر لواء 444 حول اشتباكات جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس، وهو يتابع تطورات الأحداث ويأمره بفض الاشتباكات.