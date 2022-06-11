ويليامز تقول إن المنفي أبلغها بالتحقيق في اشتباكات طرابلس

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قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أكد فتح تحقيق لمحاسبة من تسول له نفسه تعريض حياة المدنيين للخطر، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مساء أمس الجمعة.

وقالت وليامز، إن المنفي أبلغها بالتحقيق الذي فتح بشأن الاشتباكات لمحاسبة كل من تسول له نفسه أن يستخدم القوة لتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت، أنها قدمت، خلال مكالمة هاتفية، إحاطة للمنفي بشأن التوقعات المتعلقة بالجولة المقبلة والأخيرة لمحادثات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي تنطلق غدًا في القاهرة حتى 19 يونيو لإعداد الإطار الدستوري اللازم للأخذ بالبلاد نحو انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت، إن المنفي أعرب عن دعم المجلس الرئاسي التام للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في المسار الدستوري.

وأضافت، أنهما اتفقا على أهمية ضمان تنفيذ الانتخابات في المستقبل القريب تلبية لإرادة الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم سياسيًا.