ساباديل: ما حصل في طرابلس أمر صادم ومخزٍ

وصف مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه ساباديل، الاشتباكات التي حصلت ليلة السبت في طرابلس بالأمر الصادم والمخزي.

وأضاف ساباديل في تغريدة له، أن إطلاق الأسلحة على حديقة داخلها أطفال أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن “الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس للمسلحين”.

وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت اشتباكات مسلحة قرب مناطق مكتظة بالمدنيين، دفع بالعديد منهم للاحتماء داخل المشافي والأماكن العامة الأخرى، وسبب حالة من الذعر في مناطق الاشتباكات.

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