الحكومة الليبية تناقش ملاحظات مجلس النواب والمؤسسات الرقابية والمالية بشأن الميزانية العامة

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الملاحظات الواردة من مجلس النواب والمؤسسات الرقابية والمالية حول الميزانية العامة.

وقالت الحكومة، إن باشاغا شدد على ضرورة الأخذ بتلك الملاحظات، حتى يتم اعتماد الميزانية وجدول المرتبات الموحد من قبل السلطة التشريعية.

وذكر، أن الاجتماع حضره الاجتماع نائب مجلس الوزراء، خالد الأسطى ووزير التخطيط والمالية، أسامة حماد. وكذلك مدراء الإدارات المالية بوزارة التخطيط والمالية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم جلسة رسمية في مقره في مدينة سرت.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، أن رئيس المجلس عقيلة صالح وجه دعوة للنواب لحضور الجلسة الرسمية في مقر مجلس النواب بمدينة سرت.

وأحال مجلس النواب في مايو الماضي مشروع ميزانية الدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا. إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها أو رفضها.

وأعلنت الحكومة أنها أحالت مشروع الميزانية إلى مجلس النواب، والتي تبلغ 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي.