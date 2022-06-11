أفريكا أنتلجنس: واشنطن تحاول نزع الطابع السياسي عن السيطرة على مكاسب النفط الليبي

أكد موقع أفريكا أنتلجنس، إنّ الولايات المتحدة تريد تشكيل لجنة إشراف تقوم بتشغيلها شركة تدقيق خاصة، لتحويل الدخل من المؤسسة الوطنية للنفط إلى مؤسسات الدولة الليبية، وذلك بعد انخفاض إنتاج النفط ومحاولة تسييسه، طبقآ للموقع.

كما ذكر إنّ الولايات المتحدة تعمل على الخروج من المأزق، بعد شعورها بالقلق من رؤية الصراع على السيطرة على عائدات النفط يشل الإنتاج الليبي، في الوقت الذي يجب أن يساعد فيه الأخير أوروبا على تحررها من الحاجة إلى الغاز الروسي بأسرع ما يمكن.

مشيرآ إلى أنّ السفير الأمريكي ريتشارد نوردلاند قدم يوم 6 يونيو الجاري بتونس لأعضاء فريق العمل الاقتصادي بشأن ليبيا، بقيادة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والاتحاد الأوروبي ومصر، خطة أولية لإنشاء “اللجنة الليبية الخاصة للرقابة، بحسب موقع أفريكا أنتلجنس”.

وأوضح الموقع أنّ هذا الهيكل سيضمن الاستخدام الشفاف لعائدات النفط والغاز التي حققتها الشركة الوطنية النفط، للإنفاق العام الأساسي «الرواتب وواردات الغذاء والأدوية وما إلى ذلك»، إضافة إلى السلطات الليبية الرئيسية.

كما ذكرت أفريكا أنتلجنس أنّ واشنطن تحاول منذ عدة أشهر نزع الطابع السياسي عن السيطرة على مكاسب النفط الزائدة، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت في أبريل، عندما سيّل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، 6 مليارات دولار لصالح حكومة عبد الحميد الدبيبة، مقابل ضمان الحصول على ما يعادلها بالدينار لصيانة البنى التحتية لقطاع النفط، وفقآ للموقع .