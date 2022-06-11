المنفي يشدد مع كل من نورلاند وويليامز على ضرورة التهدئة في طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في اتصال هاتفي جرى بينهما السبت، على أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن، عقب استعراضهما الأوضاع الأمنية في البلاد وخاصة في العاصمة.

وشدد الجانبان على أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.

وفي سياق متصل، ناقش المنفي في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع مع المستشارة الأممية حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، وأبلغها بالتحقيق الذي تم فتحه بخصوص اشتباكات طرابلس.

من جانبها، أطلعت ويليامز المنفي على التوقعات المتعلقة بالجولة المقبلة والأخيرة لمحادثات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والتي ستعقد في الفترة 12-19 يونيو الجاري.

وشهدت طرابلس ليل الجمعة اشتباكات عنيفة بين تشكيلات متنافسة، مما أدى لحالة من الهلع بين المدنيين وسط دعوات لمعالجات جذرية للوضع الأمني في العاصمة، مع استعداد لجنة المسار الدستوري لعقد آخر مشاوراتها في العاصمة المصرية القاهرة الأحد.

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