المنفي يبحث هاتفياً مع وليامز الأوضاع الأمنية في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وتطرق الاتصال أيضاً إلى الأوضاع الأمنية الأخيرة في طرابلس، والتأكيد على “التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر؛ لأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون”، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.

وأطلعت المستشارة الأممية خلال الاتصال المنفي على جهود انعقاد اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في القاهرة خلال الفترة من 19-12 يونيو الجاري، بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.