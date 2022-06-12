الدبيبة يشارك في اختتام فعاليات المؤتمر الثامن عشر للكشافة والمرشدات

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” في اختتام فعاليات المؤتمر الثامن عشر للحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا

حيث أثنى الدبيبة خلال كلمه القاها في المؤتمر ، على عمل الحركة كما قدم الشكر لهم لكل ماانجزوه في سبيل الوطن ، مضيفآ ان نجاح المؤتمر اعتمد على جهودهم لسنوات طويلة

وأردف رئيس حكومة الوحدة ، انه يعول على شباب ومرشدات الكشافة جميعا لتقويم الشباب الليبي وتطوير قدراتهم ليكونو مواطنيين صالحين وقادرين على اداء دورهم الوطني في الدفاع عن ليبيا

مؤكدآ على اهتمام حكومة الوحدة باستحداث وزارة الشباب بقيادات شبابية ومرشدات من الكشافة وهو الاختيار الذي تم اثبات نجاحه .