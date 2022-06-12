تنطلق الأحد.. الدبيبة يدعو إلى «المشاركة الفاعلة» في انتخابات برلمان الشباب

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، السبت، إلى «المشاركة الفاعلة» في انتخابات برلمان الشباب، التي تنطلق، الأحد، بمشاركة أكثر من ألفين مرشح عن 13 دائرة انتخابية على نمط الانتخابات البرلمانية العامة.

وقال الدبيبة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «تتطلق في الغد بكل ربوع ليبيا تجربة التعلم الديمقراطي في انتخابات برلمان الشباب، بمشاركة أكثر من ألفين مرشح عن 13 دائرة انتخابية على نمط الانتخابات البرلمانية العامة».

وأضاف: «أدعو كل الشباب في عمر 17-40 للمشاركة الفاعلة، كرسالة قوية بأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وبامكانه تنفيذيها أينما كانت دون عوائق».

كيفية الاقتراع وشروط احتساب الأصوات بشكل صحيح

وسيكون الاقتراع في انتخابات برلمان الشباب من خلال رسالة نصية ترسل على الرقم «11001» عبر شبكتي «ليبيانا» و«المدار»، وتحتوي على «الرقم الوطني للناخب ثم نجمة، فرقم الدائرة الانتخابية، فنجمة ثم الرقم الانتخابي للمرشح»، وفق الناطقة باسم وزارة الشباب.

– تمديد فترة الدعاية الانتخابية لبرلمان الشباب

وحددت الناطقة خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، ثلاثة شروط لاحتساب الأصوات بشكل صحيح تشمل «ربط الشفرة الشخصية بالرقم الوطني، والتصويت للمرشح الموجود في نفس الدائرة الانتخابية المقيد بها الرقم الوطني للناخب، وإتمام الناخب سن السابعة عشرة وعدم تجاوزه سن الأربعين يوم الاقتراع».

ومن المقرر أن يُفتح باب الاقتراع من الثامنة صباح يوم 12 يونيو الجاري وحتى الثامنة مساء نفس اليوم، فيما تظهر النتائج المبدئية فور غلق باب الاقتراع من خلال منصة مجهزة من قبل الهيئة العامة للمعلومات والتدقيق.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لانتخابات برلمان الشباب، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الشباب، هيثم ديوكا، إن برلمان الشباب سيعقد جلسته الأولى في 19 يونيو الجاري، وأشار إلى التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف دعوتهم لمتابعة العملية الانتخابية وحضور فعاليات الاقتراع وإعلان نتائجه.