العنوان

تُجرى اليوم الأحد الجولة الأخيرة من مشاورات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بهدف التوصل لإطار دستوري لإجراء الانتخابات الليبية.

وستعقد الجولة الأخيرة من المشاورات في القاهرة، حتى يوم 19 يونيو الجاري.

قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، السبت، إنها قدمت، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إحاطة بشأن التوقعات المتعلقة بالجولة المقبلة والأخيرة لمحادثات اللجنة المشتركة.

وقالت، إن المنفي أعرب عن دعم المجلس الرئاسي التام للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في المسار الدستوري.

وأضافت، أنهما اتفقا على أهمية ضمان تنفيذ الانتخابات في المستقبل القريب تلبية لإرادة الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم سياسيًا.