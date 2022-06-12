الوطنية لحقوق الإنسان تدين اشتباكات طرابلس وتدعو لتجنب العنف

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها مناطق وأحياء عديدة بوسط مدينة طرابلس مساء الجمعة الماضي، مؤكدة أن أعمال العنف باتت تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن و سلامة وحياة المدنيين وممتلكاتهم.

وطالبت اللجنة في بيان، جميع أطراف النزاع بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب المزيد من العنف والاقتتال، محمّلة كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين، أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت اللجنة، على أن ضمان أمن وسلامة وحماية السكان المدنيين ينبغي أن تلتزم به جميع الأطراف، مذكرة جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلح بمسؤولياتها تجاه حماية حياة المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجددت اللجنة، دعوتها لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

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