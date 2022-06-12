المنفي يطلع ستيفاني على الأوضاع الأمنية في طرابلس

جرى اتصال هاتفي اليوم السبت، بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، “ستيفاني ويليامز”، لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وأطلعت المستشارة الأممية، المنفي على جهود انعقاد اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة الأوضاع الأمنية الأخيرة في العاصمة، والتأكيد على التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.