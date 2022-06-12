النائب العام يقرر تشكيل لجنة لجمع الاستدلال في وقائع تهريب اليوريا للخارج

العنوان – طرابلس

قرر النائب العام الصديق الصور تشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال في وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج.

وأوضح الصور خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد محمد الحويج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن اللجنة ستقوم بملاحقة كل من حال سلوكه دون تسلُّم كل مزارع لحصته من السماد، وكل من تسلَّم حصته وتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات الناظمة.

وناقش النائب العام أسباب عدم عدالة توزيع سماد اليوريا على مستحقيه وكيفية وضع آلية تُسهِم في منع وقوعه في متناول شبكات التهريب؛ أو التصرف فيه من خلال قنوات خاصة أسهمت في ارتفاع أسعاره.

وشدد على إعادة تعيين حصة مادة اليوريا التي تُخصَّص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها.

واستعرض دور جهاز الشرطة الزراعية في متابعة التوزيع ووصولها فعلياً إلى الفلاح؛ مع تحديد حصة وزارة الزراعة من سماد اليوريا.