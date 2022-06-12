عقب الاشتباكات المسلحة في طرابلس.. الدبيبة يتجول في مصراتة رفقة وزرائه

شارك رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت بمنطقة جودايم، في فعاليات المؤتمر الثامن عشر للحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا، رفقة عدد من الوزراء في حكومته وكان في استقباله الزني ومديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة له.

وتفقد الدبيبة أعمال الصيانة والتطوير للمرافق الكشفية داخل الغابة، حيث أستمع لخطة الوزارة في هذا المجال.

وخلال اللقاء القيت عدد من الكلمات بالمناسبة ، أكدت جميعها على عودة الحياة للكشافة والمرشدات في ظل الحكومة منتهية الولاية.

وفي كلمته أكد الدبيبة، بحسب مكتبه الإعلامي، على “دور الحركة في تطوير الشباب والرفع من كفاءتهم”، بحسب قوله.

وشارك الدبيبة، رفقة وزيره للتعليم العالي عمران القيب ظهر السبت في تكريم أساتذة الشرف، بمناسبة ختام اليوم الوطني لتقنية المعلومات بقاعة كلية الآداب في جامعة مصراتة، وبحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي، وعدد من وزراءه، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وعدد من عمداء الكليات بجامعة مصراتة.

وألقيت العديد من الكلمات خلال الحفل التي أشادت بالجهود المبذولة من قبل الدبيبة ووقوفه مع موظفي ومؤسسات التعليم العالي في استيفاء حقوقهم ، وتنفيذ القرار 544 لسنة 2021 المتعلق بسريان القانون رقم 4 بشأن مرتبات قطاع التعليم العالي ، وكذلك القرار 126 لسنة 2020، والذي يتضمن العبء الدراسي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس. كما دعا الحاضرون في كلماتهم التوفيق للحكومة منتهية الولاية لإدارة الشأن العام للبلاد والوصول بها إلى إجراء الاستحقاق الوطني للانتخابات. كما أفتتح الدبيبة مساء السبت عمارة التأمين بمدينة مصراتة بعد استكمال أعمال صيانتها، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة.

وقال الدبيبة في كلمته بالمناسبة بحسب مكتبه الإعلامي، إننا “نؤمن اليوم بأن تضحيات أبطالنا وصبر أهالنا وعزيمة أبناءنا ، قادرة على ان تتحول إلى إنجاز وتنمية”، بحسب قوله. وأضاف: “إن إفتتاح عمارة التأمين وعودة الحياة فيها له رمزية كبيرة لأهالي المدينة نستذكر من خلالها معارك الشرف وتضحيات الأبطال لتحرير هذه العمارة في معارك استمرت 34 يومًا”. وتابع قائلا “وبعد سنوات من إقفالها واهمالها ها نحن اليوم نفتخر بقص شريط عودة الحياة بها، بفضل جهود أبناء شركة ليبيا للتأمين”، بحسب زعمه. واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مليشيات اغنيوة الككلي، والنواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.