خارجية حكومة باشاغا ترد على تقرير لفريق الخبراء بمجلس الأمن

العنوان

دعا، المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الامن رقم 1970 (2011)، إلى تصحيح ما ورد في تقرير له وتحري الدقة في جمع معلوماته، مؤكدًا أنه على استعداد تام للتعاون مع هذا الفريق.

وقالت الخارجية، في بيان اليوم الأحد اطلعت عليه صحيفة العنوان، إنها تابعت ما تداولته وسائل الإعلام عن صدور تقرير فريق الخبراء وقامت بتكليف الإدارة القانونية في الوزارة للتواصل مع الفريق، وذلك للرد على كم كبير من المعلومات الخاطئة الواردة في التقرير.

وذكر البيان، إن من بين تلك المعلومات أن آمر لواء النواصي، مصطفى قدور، هو شقيق حافظ قدور وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث أكد أنها معلومات عارية عن الصحة تماما، ولا توجد أي صلة قرابة مطلقا، بل تشابه في الألقاب فقط.

وأضاف، أنه لوحظ تجاهل بعض الأحداث والخروقات الأمنية التي لم يأت التقرير على ذكرها، مثل اختطاف وزراء وقفل المجال الجوي لمدة زادت عن الشهر، بما يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية، ناهيك عن قطع خدمات الاتصالات في الجنوب واستخدام المال العام في تشكيل جماعات مسلحة ودعم أخرى بقرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية.