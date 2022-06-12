“الوطنية لحقوق الإنسان”: نطالب بالتحقيق في وفاة طالب لجوء بمركز إيواء المهاجرين بعين زارة

طالبت اللجنة لحقوق الإنسان بليبيا، بالتحقيق في ملابسات وفاة طالب لجوء في مركز اعتقال للهجرة غير النظامية في منطقة عين زاره بمدينة طرابلس في 5 يونيو الماضي.

وقالت اللجنة في بيان إن جثمان محمد محمود عبد العزيز عثر عليه في المركز، ووفق أصدقائه فقد شنق نفسه على تمام الساعة العاشرة ليلاً، لافتة إلى أن الضحية من جمهورية السودان وكان يبلغ من العمر 19 سنة، وتعرض لإصابة في الرأس منذ عامين، عندما اعتدى عليه بالضرب صاحب عمل رفض أن يدفع للضحية أجرة عمله، ومنذ تلك الحادثة أصبح الضحية يعاني من مشاكل صحية في الدماغ نوبات آلام.

ومطلع هذا العام قام الضحية بالتسجيل كطالب لجوء لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام باعتقال الضحية ضمن المئات الذين تم اعتقالهم من أمام مبنى “المركز المجتمعي” التابع للمفوضية السامية في منطقة السراج في 10 يناير 2022.

وبينت اللجنة أن المفوضية كانت على علم بحالته الصحية وطلبت بالإفراج عنه من مركز عين زارة، وتعهدت بتوفير مبلغ يكفي لتغطية إيجار سكن لمدة شهر واحد، ورجع الضحية طواعية إلى المركز بسبب عدم شعوره بالأمان في الشارع.

وأكدت اللجنة أن هذه الحادثة المؤسفة تُسلط الضوء على أوضاع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين في ليبيا وبشكل الخاص المسجلين لدي المفوضية كطالبي لجوء لدي دول المقصد أوروبا، وأن أصدقاء الضحية أفادوا بأنهم عندما أبلغوا مكتب المفوضية السامية بالعثور عليه معلقاً شنقاً رفض المكتب التدخل وظل جسده معلقاً حتى قرابة يوم كامل.

ووفق تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقد سُجل أكثر من 40 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مكتب المفوضية في ليبيا، والمفوضية ليس لديها سوى مكتب واحد في طرابلس، ومئات اللاجئين وطالبي اللجوء داخل وخارج طرابلس لا يتحصلون على أي قدر من الدعم والمساعدة من مكتب المفوضية، العشرات اشتكوا من عدم رد مكتب المفوضية على المكالمات الهاتفية.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات المختصة بالتحقيق في ظروف وفاة طالب اللجوء محمد عبد العزيز، ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا بضرورة تصحيح القصور الكبير في تعامل موظفيها مع أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والقيام بمهامها المناطه بها اتجاه طالبي اللجوء المسجلين لديها.