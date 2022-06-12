تنطلق اليوم الأحد.. الدبيبة: ندعو إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات برلمان الشباب

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، السبت، إلى «المشاركة الفاعلة» في انتخابات برلمان الشباب، التي تنطلق، اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من ألفين مرشح عن 13 دائرة انتخابية على نمط الانتخابات البرلمانية العامة.

وقال الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تنطلق في الغد بكل ربوع ليبيا تجربة التعلم الديمقراطي في انتخابات برلمان الشباب، بمشاركة أكثر من ألفين مرشح عن 13 دائرة انتخابية على نمط الانتخابات البرلمانية العامة».

كما أضاف: «أدعو كل الشباب في عمر 17-40 للمشاركة الفاعلة، كرسالة قوية بأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وبامكانه تنفيذيها أينما كانت دون عوائق».

ومن الجدير بذكره أن الاقتراع في انتخابات برلمان الشباب سيكون من خلال رسالة نصية ترسل على الرقم «11001» عبر شبكتي «ليبيانا» و«المدار»، وتحتوي على «الرقم الوطني للناخب ثم نجمة، فرقم الدائرة الانتخابية، فنجمة ثم الرقم الانتخابي للمرشح»، وفق الناطقة باسم وزارة الشباب.

ومن المقرر أن يُفتح باب الاقتراع من الثامنة صباح يوم الاحد 12 يونيو الجاري وحتى الثامنة مساء نفس اليوم، فيما تظهر النتائج المبدئية فور غلق باب الاقتراع من خلال منصة مجهزة من قبل الهيئة العامة للمعلومات والتدقيق.

وفي نفس السياق، قال عضو اللجنة المركزية لانتخابات برلمان الشباب، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الشباب، هيثم ديوكا، إن برلمان الشباب سيعقد جلسته الأولى في 19 يونيو الجاري، وأشار إلى التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف دعوتهم لمتابعة العملية الانتخابية وحضور فعاليات الاقتراع وإعلان نتائجه.