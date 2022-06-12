ستيفاني: تناقشت مع المنفي بخصوص أعمال العنف غير المقبولة في طرابلس

أجرت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر”: “أجريتُ مكالمة هاتفية مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي وتناقشنا بخصوص أعمال العنف غير المقبولة التي اندلعت ليلة أمس في طرابلس وأبلغني بالتحقيق الذي فتح بشأن الاشتباكات لمحاسبة كل من تسول له نفسه أن يستخدم القوة لتعريض حياة المدنيين للخطر”.

وأضافت: “وفي معرض هذه المكالمة، قدمت إحاطة للرئيس المنفي بشأن التوقعات المتعلقة بالجولة المقبلة والأخيرة لمحادثات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة والتي تنطلق غدًا في القاهرة حتى 19 يونيو لإعداد الإطار الدستوري اللازم للأخذ بالبلاد نحو انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة”.

وتابعت: “أعرب المنفي عن دعم المجلس الرئاسي التام للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في المسار الدستوري، واتفقنا على أهمية ضمان تنفيذ الانتخابات في المستقبل القريب تلبية لإرادة الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم سياسياً”.