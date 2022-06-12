هيئة الأرصاد تكشف الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم

توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاحد أن تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-32)مْ على اغلب المناطق، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (25-30) مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (37-42)مْ، ولا تتجاوز ( 34 ) مْ على الحمادة والجفرة.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(37-40) مْ.