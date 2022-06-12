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الأرصاد الجوية: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا وأمطار في الجبل الأخضر ودرنة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 26 – 30 ) مْ بينما تتراوح على مناطق الجنوب مابين ( 34 – 40 ) مْ, وتسجل زيادة بسيطة من يوم الثلاثاء.

وأوضح أن السحب تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم ويوم الغد على المناطق الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) مع سقوط أمطار متفرقة.

وأشار المركز إلى أن البحر يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الغربي بينما يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على الخليج والساحل الشرقي.


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صحيفة العنوان الليبية

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