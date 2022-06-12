بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 12 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 12 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-32)مْ على اغلب المناطق ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (25-30)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(37-42)مْ ، ولاتتجاوز ( 34 ) مْ على الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).