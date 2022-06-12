الدرقاش: حكومة الدبيبة الأفضل في الاستقرار ولا يوجد صراع مليشيات في طرابلس

أشاد مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، بأداء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرة إياها من أفضل الحكومات.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بالمقارنة مع الحكومات السابقة كانت فترة حكومة الوحدة الوطنية الأفضل نسبياً من حيث الاستقرار والبعد أن أحداث العنف والاقتتال داخل المدن. مع ذلك وفي أول اشتباك من نوعه أحد أطرافه موالي لحكومة حفتر – باشاغا خرج علينا كل السياسيين الفاسدين ليتهموا حكومة الوحدة الوطنية بالمسؤولية عما يجري”.

وواصل قائلًا: “قد تكون الحكومة مسؤولة لكنها الأقل مسؤولية بين كل السياسيين الفاسدين الذين خرجوا يتباكون بدموع التماسيح على سلامة سكان العاصمة. كلمة كفى التي سمعناها من ستيفاني اليوم لم نسمعها طيلة عام ونصف من الغزو الروسي الجنجويدي لطرابلس. وهجوم صوان الحاد الذي نال الحكومة اليوم لم نسمع به طيلة سنوات الضياع التي تشاطر فيها السلطة مع السراج”.

وأردف قائلًا: “يتباكون على مصالحهم وليس على سلامة المدنيين ولكنهم يحتاجون مطايا للوصول إلى مصالحهم فلا تمنحهم ظهرك ليمتطوك. ما يجري في طرابلس ليس صراع بين مليشيات وإنما صراع بين مشاريع دولية. منذ اتفاق الصخيرات أصبحت ليبيا ساحة للصراعات الدولية وللأسف ضعاف النفوس جاهزون لتأجير بنادقهم” وفق تعبيره.