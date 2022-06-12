أمن بنغازي: التحريات تضبط شخصًا ضرب زوجته ووالدها وحطم أثاث منزلهم

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة قبض على شخص من ذوي السوابق قام بضرب والد زوجته وزوجته بمنزل ذويها وحطم كل أثاث منزلهم وهو تحت ثأثير حبوب الهلوسة.

وأوضحت أن معلومات وردت لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مفادها هجوم شخص على أحد المنازل بمنطقة الفعاكات وضرب والد زوجته وزوجته وقيامه بتحطيم كل محتويات المنزل.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه بحسب المعلومات فإن هذا الشخص من ذوي السوابق ومن متعاطي المخدرات.

وأشارت إلى أن رئيس القسم رائد فوزي الفايدي أصدر تعليماته بانتقال أعضاء التحريات والتأكيد على المعلومات الواردة.

وأكدت أنه بانتقال أعضاء التحريات إلى منطقة الفعاكات عند وصولهم للمنزل سالف الذكر قاموا بطرق الباب وكان في استقبالهم رب الأسرة المتضررة وعند دخولهم لاحظوا تعرض أفراد العائلة لإصابات وماحصل نتيجةً للعنف من تدمير لأثاث المنزل.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن رب الأسرة أكد أن المُعتدي زوج ابنته وكان في حالة غير طبيعية نتيجةً لتعاطيه المواد المخدرة.

وأوضحت المديرية أنه بالتحري وجمع المعلومات عن الفاعل تم تحديد الأماكن التي يتردد عليها ومحل سكنه وعند تجوال أعضاء التحريات تم مشاهدته على متن سيارة نوع هيونداي “حلوة” تم إستيقافه وضبطه وضُبط بحوزته مواد مُسكرة وكان في حالة سُكر ظاهر.

وذكرت أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (ه.ج.ق) واعترف بمانُسب إليه وأفاد انه عند قيامه بالتهجم على منزل ذوي زوجته كان في حالة سُكر.

وأضافت المديرية أنه بالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية على ذمة أحكام غيابية تصل لخمس سنوات وهروب جماعي من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن الكويفية.