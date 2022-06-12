الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثةالقادمة

طرابلس 12 يونيو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستكون على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.

الملخص العام

أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-32)مْ على أغلب المناطق ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مرادة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (25-30)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(37-42)مْ ، ولاتتجاوز ( 34 ) مْ على الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40) مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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