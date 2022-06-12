الارصاد: اجواء معتدلة وصيفية والحرارة ترتفع الثلاثاء.. وامطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 12/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى حيث تتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 26 – 30 ) مْ بينما تتراوح على مناطق الجنوب مابين ( 34 – 40 ) مْ, وتسجل زيادة بسيطة من يوم الثلاثاء.

وتتكاثر السحب من حين لإخر هذا اليوم ويوم الغد على المناطق الممتدة من ( المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) مع سقوط أمطار متفرقة.

وحالة البحر المتوقعة وفقا للتقرير تكون خفيف الموج إلى قليل الإضطراب على الساحل الغربي بينما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبى .

وفي تقرير سابق اشارت الارصاد إلى أن الأجواء تستمر معتدلة على مناطق الشمال خلال اليومين المقبلين حيث درجات الحرارة تترواح بين 27 إلى 33 درجة مئوية اما على الجنوب تبقى الأجواء صيفية إذ تترواح بين 35 إلى 41 درجة مئوية . والله أعلم.