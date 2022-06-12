أبو الغيط: نحذر من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح في ليبيا | أخبار ليبيا 24

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أعرب الأمين العام للجامعة العربية ” أحمد أبو الغيظ أمس السبت، عن إنزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة الجمعة .

وأهاب ” أبو الغيط ” في بيان بجميع الأطراف الليبية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020.

كما دعا إلى تنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

ونقل المتحدث باسمه تحذيره من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح.

مجددا في ليبيا التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل.

وحث الليبيين إلى مواصلة لقاءاتهم وحواراتهم بزخم أكبر من ذي قبل، للوصول إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق أخر اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السبت أطرافًا لم يسمها بأنها تحاول الرجوع إلى الحرب.

في حين يأتي ذلك لتمكين مجموعة بعينها من استلام السلطة.بحسب تعبيره.

في حين قال الدبيبة في حفل تكريم أساتذة الشرف وختام اليوم الوطني لتقنية المعلومات بقاعة كلية الآداب في جامعة مصراتة.

قال إن ما يحدث الآن محاولة من بعض الأطراف للاستيلاء على السلطة.

وذلك لتمكين بعض الشخصيات لبسط نفوذها بالقوة في العاصمة.

في حين أضاف: ”لن نسمح بتسليم طرابلس إلا من خلال انتخابات يصوت عليها الشعب“.

ونوه على عمله على استتباب الأمن والحفاظ على الاستقرار.

في حين أكد أن بعض الأطراف تسعى إلى تأجيج الوضع.