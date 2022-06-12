المقري: المجد لمن صنع الجلاء

بمناسبة ذكرى إجلاء القواعد الأمريكية من ليبيا، أعرب الدبلوماسي ومدير الإعلام الليبي الخارجي سابقا عبدالله المقري، عن انتقاده لاستمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

وقال المقري في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “هذه المناسبة سجلت بمداد من ذهب في حياة الشعب الليبي وفي تاريخ الشعوب التي نالت حريتها واستقلالها واقتدت بما حققه الشعب الليبي في طرد القواعد الأجنبية عن أرض ليبيا، فالمجد لمن صنع الجلاء، والخزي والعار لمن طمس الاحتفال بالجلاء، وأعاد الاستعمار لليبيا من جديد، وهي جريمة بحجم كل الكون ينفذها من لا يملك حق الانتساب لليبيا، ولا يملك حق الولاء للوطن وللشعب الليبي فسيأتي يوم وهو ليس بالبعيد لينال العملاء جزاءهم عن ما قرفت يداهم والتاريخ لن يرحم والعار أطول من العمر”.