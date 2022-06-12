مكونات برقة الاجتماعية تشدد على إجراء الانتخابات نهاية العام كحد أقصى

العنوان – سلوق

شددت المكونات الاجتماعية في برقة على ضرورة استكمال الاستحقاقات الانتخابية في مدة أقصاها نهاية هذا العام.

وطالبت مكونات برقة في احتماع عقد في سلوق بالتخلص السريع من جميع الأجسام منتهية الولاية أو تلك التي أعادت شرعيتها مجموعات اتفاقات لم تعبر في أي منها عن رغبة وطموحات الشعب الليبي.

وأشادت المكونات الاجتماعية في برقة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على أداء رسالتها.

ودعت مكونات برقة إلى دمج التشكيلات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأمنية والقطاعات الأخرى للحد من سطوتها وسيطرتها على صانعي القرار ومتخذيه.

وأكدت وبشكل حازم على وحدة ليبيا وحرمة الدم الليبي وقدسية المجتمع وسيادة الدولة ومحاربة كل أشكال التطرف والعنف بين الأخوة الأشقاء.

وطالبت بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة عبر الحوار المجتمعي العام ونبذ خطاب الكراهية الداعي لمزيد من التمزق والتشظي.

وأضافت أن الشعب لم يعد قادرًا على تحمّل المراحل الانتقالية، ملمحة للجوء إلى التصعيد باستدعاء الشارع للعصيان المدني إذا لم تجر الانتخابات قبل نهاية العام.

وأفاد مكونات برقة أنه ستنبثق عن هذا الملتقى لجنة لمتابعة نتائجه وتكون مهمتها التواصل مع كل الليبيين في ربوع الوطن لإجماعهم حول متضمناته وما حوى بيانه من نقاط.