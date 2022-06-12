صوان يعلق على اشتباكات طرابلس الأخيرة

ليبيا – رأى القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي أن ما جرى في طرابلس من مشاهد للعائلات والمدنيين وهم يفرّون من المواجهات بشتى أنواع الأسلحة أمر مؤسف جداً ومخزٍ.

صوان أشار في تصريحات وفقاً لما نقلتها شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن هذه الحكومة ليس في دائرة اهتمامها ولا مقدرتها معالجة الأزمات، و لم تقدم أي رؤية لإيجاد حلول، لا في الملف الأمني ولا غيره.

ولفت إلى أن هذه الحكومة من أفشل الحكومات التي مرت على ليبيا، ومزقت ما تبقى منها، مضيفاً “عدنا إلى نقطة الصفر، ونسفت كل الجهود التي بذلت في السابق تجاه تنظيم السلاح وتجفيف منابع المجموعات المسلحة”.

وبيّن أن هذا هو الوضع الذي يشكل خطراً على ليبيا والمنطقة، ويُهدد أي أمل في إقامة الدولة.

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