انطلاق اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة.. ووليامز: لا مجال لأية اخفاقات اليوم

انطلقت منذ قليل الجولة الأخيرة من مشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد في افتتاح الجلسة، إن «هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي اخفاقات».

وطالبت وليامز، في كلمة لها، «وفدي المجلسين بضرورة الخروج اليوم أو غدا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية»، ووجهت رسالة إلى «المعرقلين والمسلحين» قتائلة «كفى ترويعا وتعطيلا وإن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي من هذه الممارسات كونه داعم للتسوية السياسية وللانتخابات ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا».

يأتي انطلاق الاجتماعات بعد أقل من 48 ساعة على اشتباكات اندلعت، مساء الجمعة، بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، في توتر أمني جديد قوبل بإدانات دولية وعربية.

– اتفاق نهائي.. أم خطة بديلة؟ اجتماعات المسار الدستوري تنتظر الحسم بالقاهرة اليوم

وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور، وفق وليامز، التي أشارت إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».

عقيلة والمشري ووليامز

ويوم الأربعاء، وخلال لقاء مع وليامز، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، «دعمه الكامل للمسار الدستوري» الذي ترعاه البعثة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتستضيفه مصر. وقبل هذا اللقاء بأيام قليلة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق مرضٍ ومعقول مع مجلس النواب فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تجرى مفاوضات بشأنه في القاهرة، خلال مقابلة مع قناة «تي آر تي» التركية.

لكن المستشارة الأممية، وخلال الحوار الذي أدلت به لقناة «المسار» أمس، أشارت إلى امتلاك ما سمتها بـ«خيارات كثيرة» يمكن استخدامها حال فشل الاجتماعات، لكنها لم توضح طبيعة هذه الخيارات.