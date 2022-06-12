إطلاق حملة للقضاء على الكلاب السائبة في بنغازي

العنوان – بنغازي

أطلقت وحدة الكلاب السائبة التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي فجر اليوم الأحد حملة للقضاء على الكلاب الضالة.

وذكر المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي بنغازي أن الحملة برئاسة نائب ضابط عبدربه الفايدي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية داخل المدينة وشرطة المرافق وشركات النظافة وحماية البيئة.

وأشار المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي إلى أن الحملة أسفرت عن القضاء على عدد كبير من الكلاب الضالة.

وأوضح الفايدي أن مكافحة الكلاب السائبة، تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتجنبا لنقل الفيروسات والأوبئة.

وأكد رئيس الحملة على ضرورة التخلص الآمن منها بعد القضاء عليها ونقلها إلى مكب قنفودة بالتنسيق مع بلدية بنغازي.