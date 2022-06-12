اللافي يستقبل المبعوث الإيطالي إلى ليبيا

طرابلس 12 يونيو 2022 (وال) _ استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، (عبد الله اللافي)، اليوم الأحد، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، (نيكولا أورلاندو)، والسفير، (جوزيبي بوتشينو)، وذلك لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا.

وبدوره، أشاد بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهودها في مساع الوصول إلى التوافق بين جميع الأطراف، ينهي الأزمة الراهنة.

وأكد على أهمية نجاح كل المسارات، وفي مقدمتها اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور لحالة السلام الدائم في البلاد.

ومن جهته، أكد المبعوث الإيطالي، أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، مشيراً إلى دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء.

وأشاد الوفد الإيطالي خلال الاجتماع، بما أنجزه المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكداً على دور المجلس في التهدئة والحفاظ على الاستقرار. (وال _ طرابلس) ح س

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