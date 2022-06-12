المبعوث الإيطالي يؤكد أهمية استمرار المسار السياسي في ليبيا

أكد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، “نيكولا أورلاندو” أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية

جاء ذلك خلال استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، والسفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، وذلك لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا.

وأشار المبعوث الإيطالي إلى دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء.

وأشاد الوفد الإيطالي خلال الاجتماع، بما أنجزه المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكداً على دور المجلس في التهدئة والحفاظ على الاستقرار.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي، بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهودها في مساع الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، ينهي الأزمة الراهنة.

وأكد النائب، على أهمية نجاح كل المسارات، وفي مقدمتها اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور لحالة السلام الدائم في البلاد.