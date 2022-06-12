حويلي: نستبعد تأثير الصراع بين الحكومتين على مسار القاهرة.. وشروط الترشح خطوط حمراء لا يجود بها تنازل

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة أن مجلس الدولة لا يوجد به كتل وفقط هناك توافقات بين الاعضاء.

حويلي قال خلال استضافته عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إن هناك توافقات في المجلس من قبل بعض الأعضاء الذين تربطهم رؤيا واحدة مشتركة.

وأشار إلى أن مجلس الدولة خلال الفترة الاخيرة شهد هناك خلاف في عملية تفسير اللائحة الداخلية ومنذ أن ذهب رؤساء اللجان لطبرق حدث الانشقاق بعدم تطبيق اللائحة الداخلية بالصورة الصحيحة والمادة 83 واضحة في اللائحة الداخلية.

وأضاف: “النظرة مستمرة خلال اجتماعات المجلس والجلسة التي عقدها رسمية وليست تشاورية، الجلسة كانت يوم الاثنين ولم يكتمل النصاب واجتمعنا الثلاثاء وقررنا عدة قرارات من بينها استكمال فريق الحوار، بالنسبة لما يتم في القاهرة وما تم هو الاتي تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة والاستئناس بمواده لاجراء قاعده دستورية، مشروع الدستور حاليًا مجمد لحين انتخاب سلطة تشريعية جديده واخذنا منه نسخه ونعمل على تنقيحها لتكون قاعدة دستورية، التعديل الثاني عشر نعتبره لا يعمل”.

كما تابع قائلاً: “ما يتحدث عنه عقيلة يترك له ولشأنه ويتحمل مسؤوليته ونحن من سيتفق مع اللجنة ويقول ماذا سنقول، نترك العمل لنهايته ونرى هل سيخرج! إذا استفتى عليه الشعب فكلام عقيلة صحيح اما إذا اقر من بين المجلسين فأنه قاعدة دستورية ونعمل بها! نحن ذاهبون لإنشاء قاعدة دستورية على حسب الفقرة الثانية من التعديل الثاني عشر، وإذا أصر وفد النواب الرد من قبلنا سيكون هناك رفض ورسائل رسمية لرئيس واعضاء مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة”.

واستطرد حديثة قائلاً: “بالنسبة لتعديل مشروع الدستور الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة ويتمسك بها اعضاء مجلس النواب المادة 51 في نصها، لم تقوم به الهيئة التأسيسية صوتت وعرضت المشروع لذلك اعضاء مجلس النواب يرفضون المشروع لأن الهيئة لم تلتزم بنصوص الاتفاق السياسي. نقاط الخلاف هي شروط الترشح ومقرات السلطة التشريعية لو عرض مشروع الدستور بالوضعية الحالية سأصوت عليه بلا لان السلطة التشريعية في مشروع الدستور مجلس الشيوخ والنواب مقرهم في بنغازي ونحن في حالة احتراب، أهم نقطة لنا في الذهاب في القاعدة الدستورية وأخذ نصوص الدستور نقسم العملية غرفة في طرابلس والاخرى ببنغازي او الغرفتين في العاصمة وكذلك الاحكام الانتقالية.

وأكد على أنه في شروط الترشح لا يجود تنازل واصفاً اياها بـ “الخطوط الحمراء”، متابعاً “ربما تطرح وثيقة للشعب للاستفتاء عليها لا نريد أن نتحمل الغاء القوانين والتشريعات الليبية نريد أن تصان وإن ارجأت للشعب ان يسمحوا لمزدوجي الجنسية أن يكونوا رؤساء للدولة والعسكر هذا متروك للشعب”.

وأوضح أنه يعول على الحراك الوطني قبل الذهاب للمجتمع الدولي لأنه منقسم على المشكلة الليبية، مستبعداً أن يؤثر الصراع بين الحكومتين على مسار القاهرة.