مطالبات بإعادة هيكلة المنطقة العسكرية الجنوبية

طالب أشخاص دعوا أنفسهم “أعيان ومشايخ الطوارق سبها أوباري غات والعوينات”، بفصل بعض الوحدات العسكرية عن منطقة سبها العسكرية ودعم أخرى.

وعزى “الأعيان والمشائخ” في بيان، مطالبهم لتردي الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية، مناشدين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بدعم الوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية ورفع معنويات منتسبيها للمساهمة في بسط الأمن والنظام.

وتشهد المدن الجنوبية المجاورة للمناطق الحدودية، فلتاناً أمنياً مع نشاط جماعات الجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، في ظل تواجد خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تنشط من حين لآخر.

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