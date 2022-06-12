انطلاق الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة | أخبار ليبيا 24

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انطلقت اليوم الأحد الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة. برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. :”إن الاجتماعات انطلقت بحضور لجنة مجلس النواب المُشكلة بموجب قرار رئيس المجلس رقم 29 لسنة 2022.م”.

وأوضح بليحق. أن هذه اللجنة تشارك مع لجنة مجلس الدولة بشأن تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور للوصول إلى قاعدة توافقية، لافتا إلى أن الاجتماعات بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز. أعلنت في 20 مايو المنصرم أن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري حققت توافقًا حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.

وأضافت في بيان لها عقب انتهاء الجولة الثانية من المشاورات بين لجنتي النواب والدولة. أن الاجتماعات شهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بين الأعضاء.

وأشارت وليامز. إلى أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة. إضافة إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور.