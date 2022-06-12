المنقوش: انتخابات برلمان الشباب الإلكترونية تبعث فينا الأمل وسنتيح الفرصة لهم

رأت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، أن الشباب الليبي يبعث فينا الأمل من جديد بتجربة التعلم الديمقراطي عبر انتخابات برلمان الشباب.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اليوم يبعث شباب ليبيا فينا الأمل من جديد بتجربة التعلم الديمقراطي عبر انتخابات برلمان الشباب”.

وأضافت “تلك الانتخابات تجرى بطريقة إلكترونية في كل ربوع الوطن، كل التوفيق لهم وأعدهم بأننا في وزارة الخارجية سنتيح فرصة الانخراط لهم بدعم تجربتهم. خاصة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية”.