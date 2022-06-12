ليبيا وبلغاريا تبحثان تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين

بحث القائم بالأعمال الليبي لدى بلغاريا مفتاح بوشعالة، مع وزير النقل والاتصالات البلغاري “نيكولاي سابيف” الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومدى تفعليها في الوقت الحاضر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين بحثا في العاصمة صوفيا البلغارية، التنسيق المكثف لعقد زيارات تشاورية بين ليبيا وبلغاريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما أعرب الأخير عن اعتزاز بلاده وتقديرها الكبير لعلاقاتها مع ليبيا، وعن أهمية تعزيز العلاقات وتطوير أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

كما ناقش الطرفان ملف الناقلة الليبية “بدر” وكيفية رجوع الطيران الليبي، وبعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.