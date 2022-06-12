هريدي: الاشتباكات التي دارت في طرابلس تظهر حالة الاستقطاب السياسي الحادة في ليبيا

ليبيا – علق مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي على الاشتباكات التي دارت في طرابلس بالقول إنها تظهر حالة الاستقطاب السياسي الحادة في ليبيا.

هريدي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ، اعتبر أن صانعي القرار في ليبيا، شرقًا وغربًا، يريدون الحفاظ على مناصبهم وعلى نفوذهم، فهم يدركون أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف عربي وأفريقي ودولي سيؤدي إلى ظهور قيادات ليبية جديدة تعكس الإرادة الحرة للشعب الليبي، وبصفة خاصة الشباب منه.

ورأى الدبلوماسي المصري السابق أن استمرار الميليشيات المسلحة، لا سيما في ظل تدفق السلاح عليها من أطراف خارجية، يساعد على استمرار الصراع على السلطة في ليبيا.

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