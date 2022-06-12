نيكولا أورلاندو يؤكد دعم بلاده لمشاورات المسار الدستوري في القاهرة

أكد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء.

جاء ذلك خلال لقاء أورلاندو رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأحد، لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، حيث أشاد الأخير بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهودها في مساع الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، ينهي الأزمة الراهنة.

من جانبه شدد المبعوث الايطالي على أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

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