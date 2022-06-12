حمودة: سنعلم الشباب الديمقراطية.. والتصويت ببرلمانهم بالرسائل القصيرة

أعلن محمد حمودة، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، انطلاق برلمان الشباب، وقال: “انطلقت اليوم بكل ربوع ليبيا تجربة هي الأولى من نوعها فنيًا وموضوعياً حيث لأول مرة تعقد انتخابات إلكترونية بالكامل من مرحلة تسجيل الناخب حتى الاقتراع واختيار الفائزين الذين سيشغلون مقاعد برلمان الشباب”.

أضاف في بيان: “هذا البرلمان الشبابي التعليمي الذي يهدف إلى إعطاء فرصة للشباب تسمح لهم بمحاكاة تجربة البرلمان على أسسها الصحيحة وتعلم آلية صنع التشريعات والعمل النيابي الديمقراطي السليم. يتنافس اليوم أكثر من ألفين مرشح من الشباب والشابات عن 13 دائرة انتخابية على نمط الانتخابات البرلمانية”.

وتابع قائلًا: “عليه نحث الشباب من عمر 17 و40 المشاركة بالتصويت من خلال إرسال رسالة نصية مجانية إلى رقم 11001 تحتوي على الرقم الوطني* رقم الدائرة الانتخابية * رقم المترشح إلى صناديق الاقتراع ونراهن على مشاركتهم الفعالة، فنجاح هذه الانتخابات ليس مجرد نجاحنا في الحصول على برلمان شبابي لتعلم الديمقراطية النيابية وإنما هو دليل على أن الانتخابات هي مطلب حقيقي لكل الليبين، وطوق نجاة يرسو بهم نحو الاستقرار”.

وتابع قائلًا: “رغم العراقيل والمختنقات والمطبات لإجراء انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية إلا أن تسخير التقنية والتقاها مع الإرادة الشعبية يجعل منها خياراً واقعيًا وانتخابات برلمان الشباب خير نموذج”.