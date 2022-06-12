الدبيبة يبحث مع المبعوث الإيطالي التعاون لدعم استقرار ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنيةعبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو”.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع السياسي الليبي، وسُبل التعاون من أجل دعم استقرار ليبيا والوصول إلى الانتخابات.

وفي سياق منفصل أكد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية

وأشار المبعوث الإيطالي إلى دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء.