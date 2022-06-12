أبو الغيط يعرب عن شديد انزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس بين المجموعات المسلحة

ليبيا – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن شديد انزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة، مساء الجمعة وصباح أمس السبت، وما تردد من أنباء حول مواصلة التحشيد في المناطق المحيطة بالعاصمة.

المستشار جمال رشدي المتحدث بإسم الأمين العام صرح بأن أبو الغيط يهيب بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على إتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر2020، والسعي لتنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

كما نقل المتحدث عن الأمين العام تحذيره من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددًا في ليبيا، بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف، التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام يتطلع إلى مواصلة الليبيين لقاءاتهم وحواراتهم، وبزخم أكبر من ذي قبل، وصولًا إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي أُعلن عنها في ختام الجولة الثانية لاجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة مؤخرًا، الأمر الذي يستوجب من جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، الحفاظ على قوة هذا المسار وحيويته، لا سيما جولته الثالثة المقرر استئنافها اليوم الأحد.

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