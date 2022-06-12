اللافي يشيد بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أشاد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي. بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهودها في مساع الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، ينهي الأزمة الراهنة.

وأكد اللافي عقب استقبال المبعوث الإيطالي إلى ليبيا. نيكولا أورلاندو. والسفير جوزيبي بوتشينو على أهمية نجاح كل المسارات، وفي مقدمتها اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة.

وأوضح أن احتماع المسار الدستوري في القاهرة من شأنه يقود إلى صيغة توافقية. لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور لحالة السلام الدائم في البلاد.

ومن جانبه. أكد المبعوث الإيطالي، أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وأشار إلى دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء.

وأشاد الوفد الإيطالي خلال الاجتماع، بما أنجزه المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكداً على دور المجلس في التهدئة والحفاظ على الاستقرار.