المنقوش وسفير قطر يبحثان تطوير العلاقات

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري؛ وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على الحرص المتبادل لتطوير التعاون في كافة المجالات، إضافة إلى آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود حكومة الوحدة الوطنية من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد.

ومن جانبه أعرب السفير عن جزيـل شـكره وامتنانـه لحسـن الاستقبال والضيافة مؤكداً علي آهمية تعزيز العلاقات الليبية-القطرية المشتركة وتطوير أواصر التعاون والشراكة بين البلدين مشيرآ لدعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” ستيفاني ويليامز” من أجل الوصول إلى اتفاق يشمل جميع الأطراف السياسية وصولاَ لتحقيق الانتخابات.