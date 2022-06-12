الدبيبة يبحث مع المبعوث الإيطالي مستجدات الوضع السياسي والتعاون لدعم استقرار ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، رفقة السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة والمبعوث الإيطالي «تناول آخر مستجدات الوضع السياسي الليبي، وسُبل التعاون من أجل دعم استقرار ليبيا والوصول الى الانتخابات».

دعم إيطالي لاجتماعات المسار الدستوري

وفي وقت سابق اليوم، التقى المبعوث الإيطالي، عضو رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الأخيرة لاجتماعات المسار الدستوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة.

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وأكد المبعوث الإيطالي خلال لقائه مع اللافي «دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما أكد أورلاندو للافي على أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية. مشيدًا بما أنجزه المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدًا دور المجلس في التهدئة والحفاظ على الاستقرار.

نشاط دبلوماسي مكثف مع قرب انتهاء خارطة الطريق

ويتواجد المبعوث الإيطالي في العاصمة طرابلس منذ الأربعاء الماضي، بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من فرنسا وألمانيا، عقب مشاركتهما في اجتماعات رفيعة المستوى في تونس، الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك، في إطار حراك دولي نشط خلال الفترة الأخيرة، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.

لقاء الدبيبة مع معبوث إيطاليا نيكولا أورلاندو وسفيرها لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، الأحد 12 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)