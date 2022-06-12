القيلوشي: المصرف المركزي وافق على فتح الاعتمادات لتوريد مشغلات الكلى

ليبيا – قال رئيس وحدة الكلى بجهاز الإمداد الطبي خيري القيلوشي إن المصرف المركزي وافق على فتح الاعتمادات لتوريد مشغلات الكلى في 25 من مايو الماضي، وتم التعاقد على توريد كمية تكفي احتياجات المرضى لعام كامل.

القيلوشي أضاف في تصريح لمنصة “فواصل”: “تغلبنا على النقص الحاصل في جلسات الغسيل بالمنطقة الغربية عن طريق إمدادنا بـ 3500 جلسة من فرع الجهاز بالمنطقة الشرقية، وصلت الخميس الماضي، ووزعت على مراكز الغسيل كافة، وكان النصيب الأكبر لمركز الشط الذي يتردد عليه أكثر من 640 مريضًا”.

وأشار إلى أن تأخر وصول الشحنة التي من المفترض أن تصل يوم 7 يونيو الجاري، سببه عطل بالطائرة التي تقلها، وستصل الشحنة في 14 من الشهر الجاري.

وأكد على أن اعتمادات الشحنة موجودة في المصرف المركزي منذ 10 من أبريل الماضي، ولم يتم الحصول على الموافقة إلا في أواخر مايو.

وشدد على أن مراكز الغسيل لم تتوقف عن تقديم الخدمة للمترددين عليها، والكمية الحالية تكفي الاحتياج إلى الثلاثاء المقبل، وهو موعد وصول الشحنة.

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