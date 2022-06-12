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شكشك: حاولنا علاج بيرم المسلاتي بكل السبل في ألمانيا وإيطاليا رغم العراقيل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة بيانا بشأن حالة المريض بيرم خالد المسلاتي، وقال إن منذُ عام تقريبًا تواصل معي والد بيرم ، و طلب المساعدة في الحصول على تأشيرة لدولة ألمانيا، حيث أن ابنه يعاني من فشل كلوي و لا يوجد له علاج إلا في بعض الدول الأوروبية.

أضاف في بيانه: “حاولنا قدر الإمكان مساعدته في الحصول على التأشيرة وتم إحالة كامل الأوراق و المستندات للشركة التي تتعامل معها وزارة الصحة ، إلا أنه وبكل أسف تم رفض التأشيرة ، نظرًا لعدم قبول المستشفيات للحالة بحُجة أن هذا النوع من المرض يحتاج إلى فترة طويلة من المتابعة و المراجعة و التي تتطلب إقامة دائمة، ومنذ شهر تقريبا تواصل معي والده من جديد و أفادني بأن مستشفى بانبينو جسو في إيطاليا متخصص في هذا الشأن و أنه أبدى موافقته على قبول الحالة بشرط توفر التغطية المالية ، و بالتواصل مع القنصلية في ميلانو أكد القنصل على ذات الكلام ، إلا أنه اعتذر على عدم قدرته لإتمام الإجراءات لانعدام وجود وديعة علاج في السفارة و القنصلية”.

وواصل: “نظرًا لطبيعة الحالة وضرورة لاستعجال تم التواصل مع السيد مدير عام طب الميدان و طلبنا منه منح سُلفة مالية عاجلة للقنصلية لتغطية تكاليف العلاج ، و وافق مشكورًا على ذلك ، و تم فعلا إحالة السُلفة وأيضًا الحصول على موافقة المستشفى ( الموضحة بالصورة المرفقة ) و الأن بدأت القنصلية في إجراءات التأشيرة و أعتقد أنها لن تأخذ وقت طويل و وعليها الإسراع في ذلك، وأشكر كل من قدم يد العون و المساعدة و تعاطف مع حالة بيرم بشكل خاص و المرضى الليبيين بشكل عام، و أتمنى لبيرم الشفاء و أعان الله و والديه و أهله على ما ابتلاهم به”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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