شكشك: حاولنا علاج بيرم المسلاتي بكل السبل في ألمانيا وإيطاليا رغم العراقيل

أصدر خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة بيانا بشأن حالة المريض بيرم خالد المسلاتي، وقال إن منذُ عام تقريبًا تواصل معي والد بيرم ، و طلب المساعدة في الحصول على تأشيرة لدولة ألمانيا، حيث أن ابنه يعاني من فشل كلوي و لا يوجد له علاج إلا في بعض الدول الأوروبية.

أضاف في بيانه: “حاولنا قدر الإمكان مساعدته في الحصول على التأشيرة وتم إحالة كامل الأوراق و المستندات للشركة التي تتعامل معها وزارة الصحة ، إلا أنه وبكل أسف تم رفض التأشيرة ، نظرًا لعدم قبول المستشفيات للحالة بحُجة أن هذا النوع من المرض يحتاج إلى فترة طويلة من المتابعة و المراجعة و التي تتطلب إقامة دائمة، ومنذ شهر تقريبا تواصل معي والده من جديد و أفادني بأن مستشفى بانبينو جسو في إيطاليا متخصص في هذا الشأن و أنه أبدى موافقته على قبول الحالة بشرط توفر التغطية المالية ، و بالتواصل مع القنصلية في ميلانو أكد القنصل على ذات الكلام ، إلا أنه اعتذر على عدم قدرته لإتمام الإجراءات لانعدام وجود وديعة علاج في السفارة و القنصلية”.

وواصل: “نظرًا لطبيعة الحالة وضرورة لاستعجال تم التواصل مع السيد مدير عام طب الميدان و طلبنا منه منح سُلفة مالية عاجلة للقنصلية لتغطية تكاليف العلاج ، و وافق مشكورًا على ذلك ، و تم فعلا إحالة السُلفة وأيضًا الحصول على موافقة المستشفى ( الموضحة بالصورة المرفقة ) و الأن بدأت القنصلية في إجراءات التأشيرة و أعتقد أنها لن تأخذ وقت طويل و وعليها الإسراع في ذلك، وأشكر كل من قدم يد العون و المساعدة و تعاطف مع حالة بيرم بشكل خاص و المرضى الليبيين بشكل عام، و أتمنى لبيرم الشفاء و أعان الله و والديه و أهله على ما ابتلاهم به”.