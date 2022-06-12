بوستة: نشكر ستيفاني والبعثة الأممية على «جهدهم الملموس» لاستعادة الأمن بليبيا

أكد عضو لجنة المسار الدستوري، عضو مجلس الدولة شعبان بوستة، اليوم الأحد، أهمية اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، متوجها بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز على ما وصفه بـ«الجهد الملموس» لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال بوستة خلال كلمته في افتتاح الجولة الثالثة للجنة المسار الدستور في جلساتها المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة: “مستشارة الأمين العام تعمل على رسم خطوط ومسارات واضحة لحل الأزمة وهو جهد مشكور، فالشعب الليبي يتطلع لإيجاد حلول لأزمته، حيث إن وفدا البرلمان ومجلس الدولة عليهما بذل المزيد من الجهد والوقت لاستكمال ما تم إنجازه سابقا في اجتماعات المسار الدستوري”.

وأضاف “يجب التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، فالتوافق خلال اجتماعات القاهرة سينعكس بشكل إيجابي على حالة المواطن الليبي، ولابد من شحذ الهمم لاستكمال ما تم إنجازه خلال الجولات السابقة لاجتماعات المسار الدستوري”.

وتابع “على الشعب الليبي الاصطفاف والعمل يد واحدة لإخراج البلاد من حالة الانسداد الحالي، ولابد من إرساء المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وأوجه نداء إلى المجتمع الدولي بضرورة بذل جهد مضاعف لدعم توافق الشعب الليبي، كما آمل أن يحدث توافق خلال اجتماعات الجولة الحالية للمسار الدستوري”.